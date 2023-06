1 Ein Polizist trägt Handschellen bei sich: Die Bundespolizei hat mutmaßliche Schleuser festgenommen. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Der Polizei ist ein Schlag gegen ein Schleusernetzwerk gelungen. Bei Durchsuchungen, an denen fast 200 Einsatzkräfte beteiligt waren, wurden mehrere Menschen festgenommen.









Essen - Bei einem Einsatz gegen ein international tätiges Schleusernetzwerk hat die Bundespolizei in Essen einen Mann verhaftet. Der 38-jährige Syrer wurde am frühen Morgen festgenommen, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Potsdam sagte.