Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am Freitagabend eine 20 Jahre alte Frau in einer S-Bahn der Linie S3 bei der Fahrt von Fellbach nach Stuttgart sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Bundespolizei berichtet, fuhr die 20-Jährige gegen 17.40 Uhr zunächst mit der S-Bahn von Fellbach aus in Richtung Stuttgart. Während der Fahrt fiel der jungen Frau der Unbekannte auf, der sie angeschaut und dabei onaniert haben soll. Die Geschädigte verließ daraufhin den Zug an der Haltestelle am Stuttgarter Hauptbahnhof und informierte die Polizei über den Vorfall. Auch der unbekannte Exhibitionist stieg am Hauptbahnhof aus und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte beschreibt den mutmaßlichen Täter wie folgt; Etwa 1,75 Meter groß und circa 40 Jahre alt mit dunklem Teint und schwarzen Haaren. Zur Tatzeit trug er bisherigen Erkenntnissen zufolge einen schwarzen Jogginganzug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/87035 0 bei der Bundespolizei zu melden.