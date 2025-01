Bundespolizei: Großeinsatz gegen Schleuserkriminalität

1 Die Bundespolizei durchsucht mehrere Objekte. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Illegale Einreise, Beschäftigung und Prostitution: Dagegen geht die Bundespolizei mit mehreren Razzien in Hessen und Baden-Württemberg vor.











Link kopiert



Wiesbaden - Mit dem Verdacht auf illegale Einreise und illegale Beschäftigung von Prostituierten durchsucht die Bundespolizei mit einem Großaufgebot mehrere Objekte in Hessen und Baden-Württemberg. Nach Angaben der Bundespolizei und Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main sind insgesamt 150 Beamte bei zwei Objekten in der Nähe von Stuttgart sowie bei einem in Wiesbaden im Einsatz.