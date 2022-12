1 Klare Ansage am S-Bahn-Halt – aber offenbar wenig beachtet. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Metallbeschichtete Luftballons sprengen den S-Bahn-Takt: Nach den zwei Zwischenfällen am binnen vier Tagen am unterirdischen S-Bahn-Halt Hauptbahnhof stellt sich vor allem eine Frage: Woher stammen die Luftballons eigentlich? Dass sie auf dem Weihnachtsmarkt gekauft worden sein könnten, dementiert der städtische Veranstalter in.Stuttgart ausdrücklich.

„Was seit vielen Jahren auf dem Cannstatter Volksfest oder Frühlingsfest geregelt ist, gilt auch für den Weihnachtsmarkt: Der Verkauf solcher Ballons ist nicht zugelassen“, sagt Sprecher Jörg Klopfer auf Anfrage. Den Marktbeschickern sei für den Verkauf solcher Ballons keine Genehmigung erteilt worden. Schon in der Vergangenheit hatten nämlich Ballons für Zugausfälle gesorgt. Doch ist es Zufall, dass sich die Zwischenfälle gerade jetzt zu Weihnachtsmarktzeiten ereignen?

Erster Fall ein Versehen

„Aktuell ist die Herkunft des Ballons noch nicht eindeutig geklärt“, sagt Bundespolizeisprecher Denis Sobek zum ersten Zwischenfall, der sich am Donnerstag, 1. Dezember ereignet hatte. Geklärt sei nur, dass es sich um einen beschichteten Ballon gehandelt und das kleine Mädchen diesen „offenbar aus Versehen losgelassen“ habe. Daraufhin gab es einen Kurzschluss in der Oberleitung. Die Ermittlungen zur Verkaufsstelle seien aber noch nicht abgeschlossen.

Noch gravierender war der Zwischenfall am Montagabend gegen 20.30 Uhr, ebenfalls an die Haltestelle Hauptbahnhof. Beim Spannungsüberschlag wurde auch ein Bestandteil der Brandmeldeanlage beschädigt, und ein Mann auf dem Bahnsteig erlitt ein Knalltrauma. Die S-Bahn-Strecke zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen musste bis gegen 22.30 Uhr voll gesperrt werden. Es kam aber noch bis gegen Mitternacht zu Ausfällen, Umleitungen über den oberirdischen Halt und Verspätungen. Wer den Ballon zuvor verloren hat, ist unbekannt. Hinweise werden über Telefon 07 11 / 87 03 50 erbeten.

Luftballons an Haltestellen verboten

Die Bahn AG weist in ihrer Hausordnung ausdrücklich darauf hin, dass die Mitnahme von Luftballons verboten ist – aus gutem Grund. Oder einem schlechten: Durch die hohe Spannung in der Oberleitung kann ein lebensgefährlicher Lichtbogen entstehen. Dazu muss der Ballon die Leitung nicht einmal berühren.