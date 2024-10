In Ellhofen wurde ein Fahrkartenautomat erheblich beschädigt, als Unbekannte am Dienstag versuchten, ihn aufzubrechen. Die alarmierte Bundespolizei fand keine Verdächtigen vor Ort und bittet Zeugen um Hinweise.

Unbekannte Täter haben versucht, einen Fahrkartenautomaten in Ellhofen bei Weinsberg aufzubrechen. Laut Polizeiangaben geschah der Vorfall im Laufe des Dienstages am Stadtbahnhaltepunkt Ellhofen.

Gegen 14.30 Uhr konnte die alarmierte Bundespolizei keine Tatverdächtigen mehr am Haltepunkt Ellhofen feststellen. Auch die Fahndung in der Nähe des Tatortes blieb erfolglos. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Automat erheblich beschädigt wurde, aber es den Unbekannten nicht gelang, an das gewünschte Diebesgut zu kommen.

Polizei sucht Zeugen

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0711/870 35 0 an sie wenden.