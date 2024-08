Bundespolizei bei Frankfurt (Oder): Mutmaßliche Schleuser auf der A12 festgenommen

1 Die Bundespolizei hat auf der A12 bei Frankfurt (Oder) einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. (Symbolbild) Foto: Pixabay/Hendrik Schmidt

Die Bundespolizei kontrollierte an der deutsch-polnischen Grenze ein Auto mit einer ukrainischen Familie an Bord. Wie sich herausstellte, hätten sie nicht einreisen dürfen. Nun wird ermittelt.











Die Bundespolizei hat auf der A12 bei Frankfurt (Oder) einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Die Polizei kontrollierte am Samstagnachmittag ein Auto, in dem der 31 Jahre alte Verdächtige und eine siebenköpfige Familie aus der Ukraine saßen, wie die Behörde mitteilte. Den Angaben hatte der 31-Jährige einen gültigen Reisepass dabei. Die Familie besaß ebenfalls Pässe, allerdings kein Visum. Dieses hätten sie zur Einreise benötigt, da sie sich schon länger in der EU aufgehalten hätten, als ohne Visum erlaubt ist, sagte ein Sprecher.