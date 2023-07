1 Stimmt da auch alles? Passkontrolle am Flughafen. Foto: picture alliance / Marius Becker/Marius Becker

Sie arbeiten mit allen Tricks, die Schleuserorganisationen, um Menschen für viel Geld ins Land zu schmuggeln. Jetzt hat die Bundespolizei am Stuttgarter Flughafen einen Ermittlungserfolg vermeldet.









Stuttgart - Manchmal braucht es für Ermittlungen einen langen Atem – das gilt auch für die Bundespolizei im Kampf gegen Schleuser und illegale Einreisen. Der Fall, der ein umfangreiches Verfahren in Gang gesetzt hat, ist immerhin schon knapp zweieinhalb Jahre her. Jetzt haben die Ermittler zwölf Verdächtige identifiziert, die offenbar zu einem großen Netzwerk gehören. Über die Masche will die Bundespolizei nichts verraten. Doch offenbar geht es um Ausweise, die missbräuchlich verwendet wurden – also in den falschen Händen von Doppelgängern.