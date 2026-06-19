Bundesparteitag: Die Linke und die Fabel von den drei Schweinchen

Die Linkspartei steht in den Umfragen bundesweit gut da und hat Zehntausende neue Mitglieder. Wollen alle in dieselbe Richtung? 500 Delegierte beraten bis Sonntag in Potsdam.
Potsdam - Nach ihrem unerwarteten Comeback 2025 will die Linke bei einem Bundesparteitag in Potsdam die Weichen für einen dauerhaften Erfolg stellen. Zentrales Thema ist der Protest gegen die geplanten Sozialreformen der Bundesregierung. Streit dürfte es um die Linie zum Nahost-Konflikt geben. Am Samstag wird dann die Parteispitze neu gewählt. Co-Chef Jan van Aken gibt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen ab, der Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano will mit Co-Chefin Ines Schwerdtner die neue Doppelspitze bilden.