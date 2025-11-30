Bundesparteitag der Grünen: Zurück zum Klima – aber anders

Die Grünen sind am Wochenende zu ihrem Bundesparteitag in Hannover zusammengekommen. Dort schlagen sie einen neuen Kurs in der Klimapolitik ein.
Sie ist eigentlich nicht mehr Parteichefin. Doch das kann man kurz vergessen, als Ricarda Lang vor die Grünen auf die Bühne tritt. Sie strahlt, sie spricht frei – und wahnsinnig schnell. Ricarda Lang hat nur wenig Redezeit auf dem Parteitag, aber viel zu sagen. Sie ruft ihre Partei zu mehr Haltung, zu mehr Substanz und zur Furchtlosigkeit auf. Und sie macht klar, dass das nicht einfach wird. „Die nächsten Jahre werden Jahre der Kärrnerarbeit“, ruft sie ihrer Partei zu.