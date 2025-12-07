Bundesparteitag: BSW komplettiert seine Spitze - ohne den Thüringer Schütz

Am ersten Tag des Parteitags hat das BSW einen tiefen Einschnitt erlebt: Gründerin Sahra Wagenknecht hat die Führung abgegeben, der Name ist geändert. Aber einige Ergebnisse stehen noch aus.
Magdeburg - Nach dem Rückzug von Sahra Wagenknecht aus der ersten Reihe ihrer Partei will das BSW heute in Magdeburg seine neue Führung komplettieren. Die neue Doppelspitze Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali wurde beim Parteitag schon gewählt. Am Vormittag sollen die Ergebnisse der Wahl von sieben stellvertretenden Bundesvorsitzenden bekanntgegeben werden.