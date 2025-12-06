Bundesparteitag: BSW am Scheideweg

Die 2024 von Sahra Wagenknecht gegründete Partei trifft sich an diesem Wochenende in Magdeburg. Gesucht wird, unter anderem: Eine neue Parteispitze. Ein neuer Name. Und eine gemeinsame Linie.
Magdeburg - Das Bündnis Sahra Wagenknecht steht vor einer tiefen Zäsur. Beim heute in Magdeburg beginnenden Bundesparteitag will die Parteigründerin den Vorsitz abgeben. Das BSW soll in einigen Monaten nicht mehr ihren Namen tragen. Und der Plan, die Bundestagswahl neu auszählen zu lassen und vielleicht doch noch ins Parlament zu kommen, geht vorerst nicht auf. Ist das der Anfang vom Ende der erst 2024 gegründeten Partei? "Natürlich nicht", sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur. Auch ihre neue Rolle in der Partei sei "das Gegenteil von Rückzug".