Bundesnetzagentur: 12,8 Minuten Stromausfall je Verbraucher

1 Die Bundesnetzagentur bekräftigt: Die Stromversorgung in Deutschland ist zuverlässig. Foto: imago/Zoonar

Plötzlich ist es dunkel, der Fernseher geht aus und das Handy lädt nicht mehr: Immer wieder kommt es zu Stromausfällen – die Netzagentur verrät, wie oft das der Fall ist.











Link kopiert



Die Gesamtdauer der Stromausfälle je Kunde in Deutschland ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Während die durchschnittliche Unterbrechungsdauer je Letztverbraucher 2022 noch bei 12,2 Minuten lag, kletterte sie 2023 auf 12,8 Minuten, wie die Bundesnetzagentur am Montag in Bonn mitteilte. Zum Vergleich: 2006 hatten sich die durchschnittlichen Stromausfälle im Mittel- und Niederspannungsnetz noch auf 21,5 Minuten summiert.