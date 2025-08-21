Bundesnachrichtendienst: Spion spielen und dann Spion werden: BND setzt auf Gaming

Das ist alles andere als geheim: Im Getümmel der Kölner Messe Gamescom hat der Bundesnachrichtendienst einen Stand aufgebaut, um Interessierte anzusprechen. Die sollen gleich mal ran an die Konsole.
Köln - Die Arbeit als Spion möchte der Bundesnachrichtendienst (BND) seinem potenziellen Nachwuchs mit einem Computerspiel schmackhaft machen. Bei der Kölner Messe Gamescom stellte die Behörde ein Spiel namens "BND Legenden - Operation Blackbox" vor. Dort können die Messebesucher das Spiel am Messestand des BND spielen. In dem Game geht es um einen fiktiven Schurkenstaat namens Bethulan, der eine Schadsoftware entwickelt hat.