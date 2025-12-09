Nach der Eskalation zwischen DFB und den Frauen-Bundesligisten wendet sich Bayern-Boss Dreesen an Verbandspräsident Neuendorf. Deutliche Kritik gibt es an einer angestrebten Vertragsklausel.
München - Im Zwist um die Gründung eines Ligaverbandes und einer gemeinsamen GmbH im Frauenfußball nimmt Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen den DFB-Boss Bernd Neuendorf in die Pflicht. Die Vereine werfen dem Deutschen Fußball-Bund vor, am Ende der Verhandlungen "wesentliche bereits verhandelte Eckpunkte infrage zu stellen", wie Dreesen sagte. "Das hat uns 14 Clubs nicht nur irritiert, sondern kam für uns völlig überraschend."