1 Vor dem Stadion klafft noch eine Baustelle in der Mercedesstraße. Foto: seb

Wegen Bauarbeiten startet der Fanmarsch der VfB-Anhänger an einem anderen Startpunkt an. Auch am Ziel vorm Stadion wird aktuell noch gearbeitet.









Die Sommerpause der Fußballbundesliga ist vorbei. Für den VfB Stuttgart heißt das am Samstag antreten gegen den VfL Bochum. Ein Spiel, dass die Polizei in der Gefahreneinschätzung in der Kategorie „Grün“ einordnet, also ohne Konfliktpotenzial. Man rechnet nicht mit Anfeindungen zwischen Gästefans und Stuttgarter Fans.