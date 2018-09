Bundesliga Welcher Trainer flog als Erster?

Von Tim Wohlbold 26. September 2018 - 12:19 Uhr

Schalke will an Domenico Tedesco festhalten. Ein Blick in die vergangenen zehn Jahre zeigt, dass sich Trainer häufig noch vor dem sechsten Spieltag einen neuen Job suchen mussten. Zwei Mal war der VfB am schnellsten mit der Reißleine.





Stuttgart - Schalke 04 will vorerst an Domenico Tedesco festhalten. Und wer darauf verweist, dass doch erst fünf Spieltage absolviert seien, wird sich wundern, wie häufig sich Trainer zu diesem Zeitpunkt bereits ohne Platz auf der Bank wiederfanden.

Sehen Sie in unserer Bildergalerie die ersten Trainerentlassungen der vergangenen zehn Jahre. Dabei ist Entlassungen nicht ganz korrekt – zwei Mal warfen gar die Trainer das Handtuch. Eine Vorgehensweise, die beispielsweise für Tedesco offenbar nicht in Frage kommt.