Bundesliga-Vorschau: Köln und der HSV – die Perspektiven der Aufsteiger

Nach sieben Jahren ohne erste Liga ist der Rückstand des Hamburger SV groß. Der 1. FC Köln hat es da besser. Die Bundesliga-Vorschau mit Fokus auf die Aufsteiger.
Die Luft ist zum Zerschneiden dick im Medienraum des Estadio de Son Moix in Palma. Merlin Polzin steht umringt von einer Handvoll Reporter – und die Fragen klingen, als sei bereits die Hälfte der Saison absolviert und die Lage rund um den Hamburger SV beinahe aussichtslos. Tatsächlich ist mit dem 0:2 im Test bei RCD Mallorca aber gerade einmal die Vorbereitung beendet, und doch wird dem Aufstiegstrainer spätestens in diesem Moment klar: Die Realität hat den HSV nach den Jubelszenen vor 100 000 Menschen auf dem Rathausmarkt schneller eingeholt, als es die Macher rund um die Raute selbst geahnt haben.