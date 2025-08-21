Bundesliga-Vorschau: Jubel, Double, Jugendlichkeit?

Für den FC Bayern geht es in Vincent Kompanys zweiter Saison um Titel – und um mehr als das Viertelfinale in der Champions League. Die Bundesliga-Vorschau.
Im August verschickte der FC Bayern München eine Mitteilung, die von den Sehnsüchten im Verein erzählte. Es ging darum, das neue Trikot für die Champions League zu bewerben, in dessen Saum „Grüße vom Rathausbalkon“ eingelassen sind, die zum Leitmotiv der anstehenden Spielzeit werden sollen. „Am Saisonende möchte der FC Bayern seinen Anhängern dort wieder die eine oder andere Trophäe präsentieren“, hieß es.