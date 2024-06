VfB-Nationalspieler bei der EM 2024 Leonidas Stergiou – die EM als besonderes Heimspiel

Der Abwehrspieler des VfB hat sich mit einer starken Bundesligarückrunde in den Schweizer EM-Kader gespielt – und ist nun glücklich, mit den Eidgenossen in Stuttgart zu residieren. Am Montag hat er sich nach dem Training im Gazistadion geäußert.