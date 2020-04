Daimler-Betriebsratschef Michael Brecht „Kollegen aus Zukunftsprojekten gehen nicht in Kurzarbeit“

Von Montag an geht ein Großteil der Daimler-Belegschaft in Kurzarbeit. Michael Brecht, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende des Konzerns sagt, welche Mitarbeiter weiter arbeiten und dass auch er auf Gehalt verzichtet, weil sich Daimler in einer schwierigen finanziellen Situation befindet.