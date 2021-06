18 Im August startet die neue Bundesliga-Saison – auch für den VfB Stuttgart. Foto: imago images

Das Warten für viele Fans hat ein Ende: Seit diesem Freitag steht fest, wann der VfB Stuttgart in der neuen Bundesliga-Saison gegen wen antritt – und schon der Auftaktgegner hat es in sich.

Stuttgart - Die Europameisterschaft 2021 ist zwar in vollem Gange – doch die Liebhaber des Vereinsfußballs sind in Gedanken stets bei ihrem Herzensclub. Und so warteten an diesem Freitag zahlreiche Fans im Land auf „High Noon“. Denn um 12 Uhr veröffentlichte die Deutsche Fußball Liga (DFL) den kompletten Spielplan für die anstehende Bundesliga-Spielzeit 2021/22.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Das ist das neue Heimtrikot des VfB Stuttgart

Gerade das erste Spiel einer neuen Saison ist für viele ein besonderes Highlight. Denn hier fällt endgültig der Startschuss zu einer neuen Spielzeit voller sportlicher und emotionaler Höhen und Tiefen. Los geht es am 13. August von 20.30 Uhr an, wenn der FC Bayern München als amtierender Deutscher Meister zum Eröffnungsspiel bei Borussia Mönchengladbach antritt. Auf den VfB Stuttgart wartet am ersten Spieltag (14./15. August) derweil ein Heimspiel – und zwar gegen den Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth.

Wann der Verein mit dem Brustring auf welchen Gegner trifft und an welchen Spieltagen die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo Heimrecht genießt, zeigen wir in der Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!