Der VfL Wolfsburg ist zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Die Niedersachsen unterlagen im Rückspiel der Relegation beim Zweitliga-Dritten SC Paderborn mit 1:2 nach Verlängerung, am Donnerstag hatten sich beide Teams 0:0 getrennt.











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Paderborn - Der VfL Wolfsburg ist zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Die Niedersachsen unterlagen im Rückspiel der Relegation beim Zweitliga-Dritten SC Paderborn mit 1:2 nach Verlängerung, am Donnerstag hatten sich beide Teams 0:0 getrennt.