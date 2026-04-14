Bundesliga-Profi: Freundin von Eren Dinkçi an Krebs erkrankt

Für Bundesliga-Profi Eren Dinkçi ist Fußball derzeit sicher nicht das Allerwichtigste, er bangt um seine Freundin Cinja. Denn die Partnerin des 24-Jährigen ist an akuter lymphatischer Leukämie erkrankt. „Von einem Moment auf den anderen steht alles still und gleichzeitig beginnt ein Weg, den man sich so nie hätte vorstellen können“, sagten beide in einer gemeinsamen Mitteilung des SC Freiburg und des 1. FC Heidenheim.

Ärzte hatten bei ihr Ende Januar Blutkrebs festgestellt, Leukämie ist dabei die häufigste Form. In Deutschland erhält alle zwölf Minuten ein Mensch diese Diagnose. Für viele Betroffene ist eine Stammzellspende die letzte Chance auf ein Überleben, so vielleicht auch für Cinja. Da in der Familie aber kein passender Spender gefunden wurde, haben beide Clubs nun gemeinsam mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) zu kostenlosen Registrierungsaktionen aufgerufen.

Registrierung ist auch online möglich

Die erste findet am Sonntag (15.30 Uhr) vor dem Spiel in Freiburg statt, in Heidenheim folgt dann am 25. April vor dem Duell mit dem FC St. Pauli noch eine weitere. Auch online ist eine Registrierung möglich.

Dinkçi, der vom SC Freiburg noch bis zum Saisonende an die Heidenheimer ausgeliehen ist, will mit seiner Freundin Aufmerksamkeit für das Thema Stammzellspende schaffen. „Gerade in solchen Momenten wird einem bewusst, wie wertvoll jede einzelne Registrierung ist. Sie kann den entscheidenden Unterschied zwischen Hoffnung und Ungewissheit machen“, sagte das Paar.