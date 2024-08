Bundesliga: Meister Leverkusen gewinnt Saison-Auftakt in Mönchengladbach

Meister Leverkusen gewinnt Saison-Auftakt in Mönchengladbach

1 Wieder ein enorm später Treffer hat Meister Bayer Leverkusen den perfekten Start in die neue Saison gerettet. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Die Superserie hält. Meister Bayer Leverkusen siegt durch einen späten Treffer beim Bundesliga-Auftakt in Mönchengladbach. Ein Auftakt in eine erneute Erfolgssaison?











Der deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen hat das Eröffnungsspiel der neuen Bundesligasaison gewonnen und seine imposante Erfolgsserie fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siegte bei Borussia Mönchengladbach mit 3:2 (2:0). Damit sind die Leverkusener nun in 35 Bundesligaspielen nacheinander unbesiegt, in allen nationalen Wettbewerben sogar in 42 Partien.