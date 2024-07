1 Bayer Leverkusen empfängt am ersten Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 Borussia Mönchengladbach in der BayArena. Foto: dpa/Marius Becker

Mit einem West-Duell und einem Traditionsduell starten die Bundesliga und die 2. Bundesliga in die neue Spielzeit.











Meister Bayer Leverkusen muss die 62. Spielzeit in der Fußball-Bundesliga in der Fremde eröffnen. Die Werkself bestreitet das Saisonauftaktspiel am 23. August (20.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach. Dies gab die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch gut zwei Stunden vor der Veröffentlichung der kompletten Spielpläne bekannt.