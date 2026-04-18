In zuvor neun Bundesliga-Gastspielen bei Eintracht Frankfurt hat RB Leipzig nicht gewonnen. Im zehnten Anlauf klappt es für die Sachsen - auch dank prominenter Unterstützung von den Rängen.
Frankfurt/Main - Mit Jürgen Klopp als "Glücksbringer" hat RB Leipzig den ersten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte bei Eintracht Frankfurt gefeiert und einen großen Schritt in Richtung Königsklasse gemacht. Unter den Augen des Fußball-Weltbosses von Red Bull gewannen die Sachsen das Topspiel des 30. Spieltages dank eines beherzten Auftritts mit 3:1 (1:1) und holten im zehnten Anlauf den lang ersehnten Premieren-Dreier am Main.