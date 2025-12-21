Der FSV Mainz 05 kann den Bundesliga-Heimfluch auch im letzten Spiel des Jahres nicht besiegen. Die Lage im Abstiegskampf wird nach dem Remis gegen St. Pauli immer bedrohlicher.
Mainz - Erst gab es Pfiffe, dann doch noch aufmunternden Applaus. Nach der mauen Nullnummer im Kellerduell gegen den FC St. Pauli verabschiedeten sich die enttäuschten Profis des Tabellenletzten FSV Mainz 05 ohne den erhofften ersten Saison-Heimsieg in die kurze Winterpause. Drei Tage nach dem umjubelten Einzug ins Achtelfinale der Conference League lieferten die Rheinhessen vor 33.000 Zuschauern eine enttäuschende Offensivleistung ab und haben weiter vier Punkte Rückstand auf die Hamburger.