Bundesliga kämpft um internationalen Ruf: Torgarant Harry Kane steht vor seiner wichtigsten Saison

Ohne Thomas Müller und mit noch mehr Verantwortung geht Harry Kane in sein drittes Bundesliga-Jahr. Für den Bayern-Stürmer könnte es die Saison seines Lebens werden. Der Torjäger scheint für alle Herausforderungen gerüstet. Währenddessen kämpft die Bundesliga um ihren internationalen Ruf.
Mit Umbrüchen kennt sich Harry Edward Kane (32) aus. Schließlich hat ihm seine eigene Biografie schon so manche Aufgabe und Wendung beschert. Seine dritte Saison beim FC Bayern München steht unter besonderen Vorzeichen. In diesem Sommer haben zahlreiche herausragende Kicker dem Land den Rücken gekehrt. Die Bundesliga spielt für ihr internationales Renommee, sonst droht ihre Herabstufung zum Shopping-Paradies. Auch deshalb kommt es ab Freitag (22. August) mehr denn je auf den ebenso resilienten wie torhungrigen Engländer an.