Bundesliga in der Corona-Krise

1 Rund neun Wochen ruhte der Spielbetrieb in den Bundesligen wegen der Corona-Krise. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Am 16. Mai wird der Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga wieder aufgenommen. Das Freitagsspiel entfällt bei der Rückkehr.

Frankfurt - Die Bundesliga kehrt ohne Freitagsspiel aus der Corona-Pause zurück. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab am Donnerstag bekannt, dass am 16. Mai (Samstag) nach rund neunwöchiger Pause der Ball in der Bundesliga und auch der zweiten Liga wieder rollen wird. Der Spielbetrieb war seit Mitte März ausgesetzt.

Der VfB Stuttgart hat sein erstes Spiel nach der Pause am Sonntag, 17.5., um 13.30 Uhr beim SV Wehen-Wiesbaden.

