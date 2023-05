1 Wie steht’s in Mainz, wie in Leipzig? Ein Fan hält sich mit einem Radio im Stadion auf dem Laufenden. Foto: imago/sportfotodienst

Neun Millionen Menschen schalten jeden Samstag das Radio ein, um die Bundesligakonferenz zu hören. Steigt der VfB Stuttgart ab? Wird Dortmund Meister oder doch wieder die Bayern? Eine Laudatio auf eine deutsche Legende.









Letzter Spieltag. In Stuttgart läuft die 92. Minute. Es steht 1:1. Stand jetzt ist der VfB abgestiegen. Doch dann: „Der Ball kommt an den ersten Pfosten, verlängert, Kopfball, Tor, Tor, Tor, Tor für den VfB Stuttgart! Das darf nicht wahr sein“, brüllt der Radioreporter. Das Stadion bebt, der Kessel brennt. Rettung in letzter Minute. Mehr Drama geht nicht.