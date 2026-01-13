Bundesliga: HSV gegen Leverkusen kurzfristig abgesagt

Das für den Dienstagabend geplante Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen ist abgesagt worden. Das ist der Grund.
Die Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen im Volksparkstadion ist wegen der Folgen des Wintertreibens doch noch kurzfristig abgesagt worden. „Wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs“ führten dazu, dass das Spiel nicht stattfinden könne, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) etwas weniger als drei Stunden vor dem geplanten Beginn der Partie am Dienstagabend mit. Zuerst hatte Sky darüber berichtet.