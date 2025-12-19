Die Bundesliga veröffentlicht gegen den Willen des Meisters finanzielle Kennzahlen aller Clubs. Aus München folgt ein derber Konter. Es sind nicht die ersten Misstöne rund um die Liga.
München - Von vorweihnachtlicher Harmonie kann im deutschen Basketball keine Rede sein. In der Bundesliga, immerhin die Spielklasse des Welt- und Europameisters, tobt unmittelbar vor den Feiertagen ein Zwist über einen Bericht zu den Finanzzahlen der 18 Vereine. Meister FC Bayern wollte die Veröffentlichung verhindern - und schaltet nun verbal in den Angriffsmodus, nachdem dies nicht gelungen ist.