Bundesliga: Eintracht beendet Flaute mit mühevollem 1:0 gegen Augsburg

Nach ein paar Tagen zum Vergessen schafft Eintracht Frankfurt einen wichtigen Heimsieg. Die Entscheidung bringt ein abgefälschter Schuss - den Augsburgern werden dagegen zwei Treffer aberkannt.
Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt hat seine sportliche Flaute beendet und mit einem mühevollen Sieg für etwas Ruhe gesorgt. Das Team von Trainer Dino Toppmöller gewann am 14. Spieltag der Bundesliga trotz einer durchwachsenen Leistung 1:0 (0:0) gegen den FC Augsburg und wahrte so den Kontakt zu den Champions-League-Rängen.