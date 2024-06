1 Edin Terzic verkündet, dass er den BVB verlässt. (Archivbild) Foto: AFP/INA FASSBENDER

Cheftrainer Edin Terzic verlässt Borussia Dortmund. Wer laut Medienberichten Favorit auf seine Nachfolge ist.











Link kopiert



Trainer Edin Terzic verlässt Borussia Dortmund. Das verkündeten der 41-Jährige selbst und der Verein am Donnerstag. Zuvor hatte beim BVB am Trainingsgelände in Brackel die sogenannte „Elefantenrunde“ der Vereinsbosse mit Hans-Joachim Watzke, Sebastian Kehl und Lars Ricken getagt. Medienberichten zufolge soll Co-Trainer Nuri Sahin übernehmen.