Der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach bieten ihren Fans ein furioses Fußballfest. Ein früherer Kölner trifft für die Borussia doppelt. Ein Kölner Torschütze sieht Gelb-Rot.
Köln - Der 1. FC Köln hat den erhofften Befreiungsschlag in einem spektakulären rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach verpasst. Eric Martel rettete der Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok mit seinem späten Tor in der 84. Minute gegen den Erzrivalen zwar noch ein 3:3 (2:2). Der FC steckt nach jetzt sieben Spielen ohne Sieg aber weiter tief im Abstiegskampf. Der Druck auf Kwasniok ist groß.