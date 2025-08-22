Bundesliga: Der Fußball kämpft um neue Zuschauer

Die Liga startet mit vielen Neuerungen und verspricht mehr Nähe in der Berichterstattung. Das verbessert aber nicht zwangsläufig das Produkt, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Die Fußballshow beginnt – und dem Meister gebührt die Ehre des ersten Auftritts. Der FC Bayern empfängt an diesem Freitagabend RB Leipzig zum Bundesligastart. Ein Flutlichtspiel bei elektrisierender Atmosphäre in der Münchner Arena. So wie es sich die Fans wünschen. Oder, wie es der Ligaverband DFL auf seine Art ausdrückt, ein Leuchtturmspiel. Eine Begegnung von herausragender Bedeutung, weil eine hohe Aufmerksamkeit auf ihr liegt und weil die Macher keinen Aufwand scheuen, um die beiden Mannschaften ins rechte Licht zu rücken.