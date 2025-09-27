Bundesliga: BVB bleibt Bayern-Verfolger – wieder Pleite für Wagner

Dortmund bleibt erster Bayern-Verfolger. Die Westfalen gewinnen in Mainz. Im Kellerduell verliert Sandro Wagners FC Augsburg.
Borussia Dortmund hat den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München wieder auf zwei Punkte verkürzt. Die Westfalen gewannen mit 2:0 (2:0) beim 1. FSV Mainz 05 und feierten damit den vierten Sieg in fünf Spielen. Mit 13 Punkten festigte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac in dessen 200. Spiel in der Fußball-Bundesliga als Cheftrainer den Verfolgerplatz hinter dem Rekordchampion.