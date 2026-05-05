Bundesliga bis Kreisliga Stuttgart: Aufstieg, Abstieg, Relegation – so ist der aktuelle Stand in den Fußball-Ligen

Wer steigt auf? Wie viele und welche Absteiger gibt es in den einzelnen Spielklassen? Wie sind die Modalitäten der Relegation? Wir liefern einen wöchentlich aktualisierten Überblick.

Ein paar Wochen noch, dann ist die Fußballsaison 2025/2026 Geschichte. Einstweilen steigt in den meisten Ligen die Spannung: Aufstieg, Abstieg, Relegation – es ist die Phase der Entscheidungen. Und eine Phase, in der auch heuer wieder nicht wenige ins Grübeln kommen dürften. Wie viele Absteiger es eigentlich jeweils gibt? Wer schon gerettet ist und wer noch rechnen muss? Wie eben in der Zusatzschicht Relegation die Modalitäten sind?

Wir liefern an dieser Stelle einen Überblick: von ganz oben in der Bundesliga bis ganz unten in der Kreisliga B. Und zwar immer dienstags in einer jeweils aktualisierten Fassung. Aufgelistet sind stets die Namen nach jetzigem Stand. Also wer nach den jetzigen Tabellenständen Aufsteiger, Absteiger und so weiter wäre. Namen, die dabei bereits endgültig sind, sind in fetter Schrift aufgeführt. Jene, die sich noch ändern können, stehen in mageren Lettern.

Bundesliga

Meister: FC Bayern München

Champions League (vier Teams): FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen

Europa League (2): VfB Stuttgart (entweder als Gewinner des DFB-Pokalfinales am 23. Mai oder über die Liga), TSG Hoffenheim

Conference League (1): SC Freiburg

Relegation gegen den Abstieg: VfL Wolfsburg (am 21. Mai zuhause und 25. Mai auswärts gegen den Dritten der zweiten Liga: Hannover 96)

Absteiger (2): FC St. Pauli, 1. FC Heidenheim

Zweite Bundesliga

Aufsteiger (2): FC Schalke 04, SV Elversberg

Relegation um den Aufstieg: Hannover 96 (am 21. Mai auswärts und 25. Mai zuhause gegen den 16. der Bundesliga: VfL Wolfsburg)

Relegation gegen den Abstieg: Fortuna Düsseldorf (am 22. Mai auswärts und 26. Mai zuhause gegen den Dritten der dritten Liga: MSV Duisburg)

Absteiger (2): Spvgg Greuther Fürth, Preußen Münster

Dritte Liga

Aufsteiger (2): VfL Osnabrück, Energie Cottbus

Relegation um den Aufstieg: MSV Duisburg (am 22. Mai zuhause und 26. Mai auswärts gegen den 16. der zweiten Bundesliga: Fortuna Düsseldorf)

Absteiger (4): TSV Havelse, SSV Ulm 1846, Erzgebirge Aue, 1. FC Schweinfurt 05

Regionalliga Südwest

Aufsteiger (1): SG Sonnenhof Großaspach

Absteiger (4): Bayern Alzenau, TSV Schott Mainz, TSG Balingen, Bahlinger SC

Aufsteiger (1): VfR Aalen

Aufstiegsspiele: VfR Mannheim (in einer Dreiergruppe um einen Regionalliga-Startplatz gegen die Zweiten der Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar und Hessen: FK 03 Pirmasens und FC Eddersheim. Einfachrunde mit je einem Heim- und einem Auswärtsspiel pro Team. Der baden-württembergische Qualifikant startet am 4. Juni mit einem Heimspiel gegen den hessischen Vertreter. Weitere Termine: 7. und 10. Juni).

Absteiger (4 oder 5): FSV Hollenbach, Türkischer SV Singen, FSV 08 Bietigheim-Bissingen, FC Denzlingen. Zudem 1. Göppinger SV, falls der baden-württembergische Oberliga-Zweite in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert.

Verbandsliga Württemberg

Aufsteiger (1): Young Boys Reutlingen

Aufstiegsspiele: FC Holzhausen (am 13. Juni auswärts und am 21. Juni zuhause gegen den Gewinner des Duells zwischen dem südbadischen und dem nordbadischen Verbandsliga-Qualifikanten: 1. FC Bruchsal. Bruchsal als Tabellendritter, weil der Zweite FV Fortuna Heddesheim auf einen möglichen Aufstieg verzichtet).

Relegation gegen den Abstieg: Calcio Leinfelden-Echterdingen (wenn Göppingen nicht zusätzlich aus der Oberliga absteigt, siehe oben) oder FC Rottenburg (wenn Göppingen zusätzlich aus der Oberliga absteigt, siehe oben). Am 21. Juni gegen den Qualifikanten der vier Landesliga-Vizemeister (FV Löchgau, TSGV Waldstetten, SG Empfingen, SSG Ulm).

Absteiger (5 oder 6): SSV Ehingen-Süd, FC Esslingen, TSG Tübingen, FSV Waiblingen, VfR Heilbronn. Zudem Calcio Leinfelden-Echterdingen, falls Göppingen als zusätzlicher württembergischer Verein aus der Oberliga absteigt (siehe oben). Die Absteigerzahl kann sich aber auch noch auf sieben erhöhen. Abhängig ist sie davon, wie viele württembergischen Teams aus der Oberliga absteigen (dort gefährdet: FSV 08 Bietigheim-Bissingen, FSV Hollenbach, 1. Göppinger SV, Türkspor Neckarsulm, 1. FC Normannia Gmünd, TSG Backnang, SSV Reutlingen). Sieben Absteiger werden es, wenn am Ende vier dieser genannten Mannschaften aus der Oberliga absteigen sollten.

Calcio und dessen Trainer Francesco Di Frisco droht ein weiterer Abstieg. Foto: Günter Bergmann

Landesliga, Staffel 2

Aufsteiger (1): TSV Ehningen

Relegation um den Aufstieg: TSGV Waldstetten. Erste Runde am 10. Juni: Zweiter Staffel 1 (FV Löchgau) – Zweiter Staffel 3 (SG Empfingen), Zweiter Staffel 4 (SSG Ulm) – Zweiter Staffel 2 (TSGV Waldstetten). Zweite Runde am 13. Juni: Duell der beiden Erstrundengewinner. Sieger im Finalspiel am 21. Juni gegen den Releganten der Verbandsliga.

Relegation gegen den Abstieg: SC Geislingen. Erste Runde am 13. Juni: Zweiter Bezirksliga Stuttgart/Böblingen (SV Deckenpfronn) – Relegant Landesliga (SC Geislingen), Zweiter Bezirksliga Ostwürttemberg (SG Bettringen) – Zweiter Bezirksliga Neckar/Fils (1. FC Heiningen). Finalspiel der beiden Gewinner am 21. Juni.

Absteiger (3): TSV Plattenhardt, MTV Stuttgart, FV Sontheim/Brenz. Die Absteigerzahl kann sich theoretisch aber auch noch auf zwei verringern oder im unwahrscheinlichen Fall auf vier erhöhen. Abhängig ist sie davon, wie viele Teams des Staffelgebiets aus der Verbandsliga direkt absteigen (dort gefährdet: FC Esslingen, Calcio Leinfelden-Echterdingen, TSV Weilimdorf, TSG Hofherrnweiler). Für nur zwei Absteiger dürfte am Ende keiner dieser genannten Mannschaften in der Verbandsliga einen Direktabstiegsplatz belegen, für vier Absteiger müssten drei von ihnen einen Direktabstiegsplatz belegen.

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

Aufsteiger (1): ASV Botnang

Relegation um den Aufstieg: SV Deckenpfronn. Erste Runde am 13. Juni: Zweiter Bezirksliga Stuttgart/Böblingen (SV Deckenpfronn) – Relegant Landesliga (SC Geislingen), Zweiter Bezirksliga Ostwürttemberg (SG Bettringen) – Zweiter Bezirksliga Neckar/Fils (1. FC Heiningen). Finalspiel der beiden Gewinner am 21. Juni.

Relegation gegen den Abstieg: SV Rohrau. Erste Runde am 13. Juni: Vizemeister Kreisliga A3 (FSV Deufringen) – Relegant Bezirksliga (SV Rohrau), Vizemeister Kreisliga A2 (GFV Ermis Metanastis Stuttgart) – Vizemeister Kreisliga A1 (Türkspor Stuttgart). Finalspiel der beiden Gewinner am 20. Juni.

Absteiger (4): SV Nufringen, TSV Dagersheim, Croatia Stuttgart, VfL Oberjettingen. Die Absteigerzahl kann sich aber auch noch auf drei reduzieren – oder im unwahrscheinlichen Fall auf zwei oder fünf verändern. Abhängig ist sie davon, wie viele Stuttgart/Böblingen-Teams aus der Landesliga direkt absteigen (dort gefährdet: MTV Stuttgart, TSV Plattenhardt, TV Echterdingen, GSV Maichingen). Als Formel gilt: Zahl der Landesliga-Direktabsteiger aus dem Kreis dieser genannten Teams + zwei = Zahl der Absteiger in der Bezirksliga.

Gelingt tatsächlich der Durchmarsch aus der Kreis- in die Landesliga? Der Botnanger Trainer Alexander Schweizer. Foto: Günter Bergmann

Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1

Aufsteiger (1): OFK Beograd Stuttgart

Relegation um den Aufstieg: Türkspor Stuttgart. Erste Runde am 13. Juni: Vizemeister Kreisliga A3 (FSV Deufringen) – Relegant Bezirksliga (SV Rohrau), Vizemeister Kreisliga A2 (GFV Ermis Metanastis Stuttgart) – Vizemeister Kreisliga A1 (Türkspor Stuttgart). Finalspiel der beiden Gewinner am 20. Juni.

Relegation gegen den Abstieg: TSV Mühlhausen (in der ersten Runde gegen einen der Vizemeister der Kreisliga-B-Staffeln 1 bis 5. Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Absteiger (3): TB Untertürkheim, Sportkultur Stuttgart, SC Stammheim.

Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2

Aufsteiger (1): FSV Waldebene Stuttgart-Ost

Relegation um den Aufstieg: GFV Ermis Metanastis Stuttgart. Erste Runde am 13. Juni: Vizemeister Kreisliga A3 (FSV Deufringen) – Relegant Bezirksliga (SV Rohrau), Vizemeister Kreisliga A2 (GFV Ermis Metanastis Stuttgart) – Vizemeister Kreisliga A1 (Türkspor Stuttgart). Finalspiel der beiden Gewinner am 20. Juni.

Relegation gegen den Abstieg: MK Makedonija Stuttgart (in der ersten Runde gegen einen der Vizemeister der Kreisliga-B-Staffeln 1 bis 5. Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Absteiger (3): Sportfreunde Stuttgart, TSV Heumaden, TV Kemnat.

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 1

Aufsteiger (1): SV Sillenbuch II

Relegation um den Aufstieg: TSV Rohr II (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 2

Aufsteiger (1): SGM Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See

Relegation um den Aufstieg: TSV Plattenhardt III (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 3

Aufsteiger (1): Tunaspor Echterdingen

Relegation um den Aufstieg: TSV Musberg II (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 4

Aufsteiger (1): TSV Leinfelden

Relegation um den Aufstieg: Omonia GFV Vaihingen (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 5

Aufsteiger (1): Sportvg Feuerbach II

Relegation um den Aufstieg: SSV Zuffenhausen II (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).