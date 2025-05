Bundesliga-Aufstieg: Nach Finalkrimi: die Wasserballer des SV Cannstatt feiern

1 Nach dem entscheidenden 9:7-Sieg von diesem Sonntag ist der Jubel groß. Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Schwar

Der Neckarclub steigt erneut auf und kehrt somit in die A-Gruppe der Bundesliga zurück. Im entscheidenden dritten Spiel der Finalserie in Krefeld avanciert der Teamsenior zum Helden.











An diesem Sonntagnachmittag um 16.07 Uhr war es im Krefelder Freibad so weit und ließ Djordje Milojkovic die Prozedur über sich ergehen, die in einem solchen Erfolgsfall allen Wasserball-Trainern droht: Die Spieler haben ihren 31 Jahre alten Coach an Armen und Beinen gepackt und mitsamt Kleidung im hohem Bogen ins kühle Nass geworfen. „Ich mag das eigentlich gar nicht, aber angesichts des aktuellen Anlasses habe ich es gerne mitgemacht. Und ich hatte mir zur Sicherheit auch schon Ersatzklamotten mitgenommen“, sagte ein strahlender Milojkovic später.