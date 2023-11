1 Der schönste Stuttgarter, zumindest wenn es nach der Bewertung einer KI geht: Leonidas Stergiou. Foto: IMAGO/eu-images/IMAGO

Die Bewertung von Attraktivität ist eine sehr subjektive Sache – könnte man meinen. Jetzt hat eine künstliche Intelligenz (KI) ihr Urteil ohne menschliche Emotionen gefällt, welche Bundesligaspieler im Schnitt am schönsten sind – und der VfB Stuttgart knüpft hier an sportliche Erfolge offenbar an.