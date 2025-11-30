Bundeskongress: 25.000 Menschen protestieren gegen die AfD in Gießen

Am Samstag protestierten tausende Menschen gegen die Gründung einer neuen Jugendorganisation der AfD: Einer der größten Polizeieinsätze aller Zeiten für Hessen.
Demonstrationen und Blockaden gegen die AfD: Rund 25.000 Menschen haben am Samstag nach Polizeiangaben in Gießen gegen die Gründung einer neuen AfD-Jugendorganisation protestiert. Die angemeldeten Versammlungen seien zum allergrößten Teil friedlich verlaufen. Andere Demonstrantinnen und Demonstranten blockierten seit den frühen Morgenstunden Straßen um und in Gießen. Der Beginn des AfD-Kongresses in den Gießener Hessenhallen verzögerte sich auf Mittag.