Bundeskartellamt: Theo Müller darf Joghurtmarken übernehmen

Die Unternehmensgruppe Theo Müller wird noch größer. Auch die Marken Lünebest und Elinas gehören nun dazu. Das Kartellamt hat den Kauf freigegeben.
Bonn - Der Milchkonzern Müller darf die Joghurtmarken Elinas und Lünebest sowie das zugehörige Werk in Lüneburg von der Hochwald Foods GmbH übernehmen. Das teilte das Bundeskartellamt in Bonn mit. Die Unternehmensgruppe Theo Müller verfügt aus Sicht der Wettbewerbshüter über eine starke Marktstellung im Bereich der Molkereiprodukte. Durch die Übernahme der Hochwald-Marken wird der Marktanteil bei einzelnen Joghurtsorten demnach auf über 30 Prozent steigen.