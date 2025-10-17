Bundeskanzler wieder in Stuttgart: Merz-Blitzbesuch – das Goldene Buch bleibt ohne Eintrag

Bundeskanzler Friedrich Merz kommt erneut nach Stuttgart. Wie schon im August wird es ein Blitzbesuch. Das Rathaus bekommt eine Absage. Auch Firmen bleiben außen vor.
So langsam wird es zur Gewohnheit. Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt immer mal wieder nach Stuttgart – allerdings nur für zwei Stunden. Das war Anfang August so, als Merz als Ehrengast und Redner zum Festakt des Bundes der Vertriebenen ins Neue Schloss geladen war. Vom Flughafen direkt in den Weißen Saal, anschließend sofort wieder zurück. Für Zaungäste war höchstens ein kurzes Foto aus größerer Entfernung möglich – und zahlreiche geladene Gäste mussten draußen bleiben, weil die Veranstaltung überbucht war.