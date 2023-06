1 Olaf Scholz verteidigt im Interview mit unserer Zeitung seine Haltung zum Ukraine-Krieg. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Im Interview kündigt Bundeskanzler Olaf Scholz an, dass die Ukraine weitere Unterstützung bekommen soll, zusätzliche Entlastungspakete kein Tabu sind und er sich für neue Handelsverträge einsetzen will.









An diesem Dienstag ist noch EU-Gipfel, am Mittwoch wird sich der Kanzler in der Generaldebatte des Bundestages neuer Angriffe der Opposition erwehren müssen. Im Interview verrät Olaf Scholz unter anderem, wie er mit dem Dauerdruck umgeht.