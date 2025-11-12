Bundeskanzler Merz: Zum runden Geburtstag gibt es Tierkrawatten

Auch ein Bundeskanzler wird reich beschenkt. Friedrich Merz hat laut eines Berichts jetzt drei neue Tierkrawatten - und wird laut seines Horoskops zumindest an seinem 70. Geburtstag "sicher nicht ausgenutzt".
Bundeskanzler Friedrich Merz feiert am 11. November seinen 70. Geburtstag. Im Reichstag gab es für ihn laut eines Berichts der "Bild"-Zeitung auch ein Ständchen. Demnach wurde der Kanzler zudem reich beschenkt. Er habe unter anderem Blumen, Kuchen, eine Flasche Wein, einen Präsentkorb und ein T-Shirt mit der Aufschrift "Pessimism is a waste of time" (dt. "Pessimismus ist Zeitverschwendung") geschenkt bekommen.