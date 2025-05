1 Friedrich Merz spricht während des Tags der Bauindustrie auf dem EUREF-Campus Berlin. Foto: dpa/Sebastian Christoph Gollnow

Wohnen ist in deutschen Städten für viele oft nur noch schwer bezahlbar. Gleichzeitig kommt die Baubranche nur schleppend aus der Krise. Nun skizziert der Kanzler seine Ziele beim Bau.











Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will bei der Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum deutliche Fortschritte in Deutschland erreichen. „Wer normal verdient in Deutschland, der muss ein normales Wohneigentum erwerben können“, sagte Merz auf dem Tag der Bauindustrie in Berlin.