1 Bei seinem offiziellen Antrittsbesuch im Südwesten als Kanzler hat Friedrich Merz (r.) die Wirtschaftskraft Baden-Württembergs gelobt. Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Friedrich Merz reist zum offiziellen Antrittsbesuch nach Baden-Württemberg. Vorher hat er zwar schon die halbe Republik besucht – trotzdem lobt er die besonderen Stärken des Südwestens.











Link kopiert



Bei seinem offiziellen Antrittsbesuch im Südwesten als Kanzler hat Friedrich Merz die Wirtschaftskraft Baden-Württembergs gelobt – insbesondere im Vergleich zum benachbarten Bayern. „Ich bin dem Bundesland, dass wahrscheinlich am meisten geprägt ist von Mittelstand, Industrie und Innovation“, sagte der CDU-Politiker bei der Ankunft im Staatsministerium in Stuttgart. „Das wird der Markus Söder jetzt nicht so gerne hören. Aber vermutlich ist es so.“