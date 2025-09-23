Bundeskanzler in Stuttgart: Merz kommt zum offiziellen Antrittsbesuch

Schon zwei Mal war Friedrich Merz (CDU) als Bundeskanzler in Stuttgart. Richtig offiziell wird es erst beim dritten Mal – im Oktober.
Aller guten Dinge sind drei: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt erneut in die Landeshauptstadt. Diesmal ganz offiziell. Auf seiner Antrittstour durch die Bundesländer fehlte Baden-Württemberg noch auf der Liste. Nun wird Merz am 21. Oktober an der Kabinettssitzung der Landesregierung teilnehmen, wie unsere Zeitung aus Regierungskreisen erfuhr. Später am Tag steht der IPAI-Campus in Heilbronn auf dem Programm.