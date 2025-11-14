In Stuttgart war er bereits zwei Mal als Kanzler, nun kommt Friedrich Merz auch erstmals nach Südbaden. Steigt der CDU-Politiker auch in eine Achterbahn?

Seinen offiziellen Antrittsbesuch im Südwesten hat Bundeskanzler Friedrich Merz schon absolviert, nun stattet er auch einem der wohl beliebtesten Touristenziele im Land einen Besuch ab: Am Samstag wird der CDU-Politiker im Europa-Park im südbadischen Rust erwartet. Ob auf dem Programm des Kanzlers auch eine Fahrt in den schnellen Achterbahnen des Freizeitparks steht, war im Vorfeld nicht bekannt.

Klar ist aber: Beim eigentlichen Grund seines Besuches dürfte eine kontroverse Debatte auf den Kanzler zukommen. Merz wird beim Deutschlandtag der Jungen Union eine Rede halten. Der Parteinachwuchs trifft sich von Freitag bis Sonntag im Europa-Park zu seinem jährlichen Deutschlandtag und will in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf Sozialreformen legen. Größtes Streitthema: Das Rentenpaket der Bundesregierung.

Kanzler Friedrich Merz am Samstag im Europa-Park

Dieses sei „aus junger Perspektive eine schwere Hypothek“, heißt es im Leitantrag zum Deutschlandtag. Darin fordert der Unionsnachwuchs auch, dass die Rentenbeiträge in der laufenden Legislaturperiode nicht steigen sollen und dass das Renteneintrittsalter künftig an die Lebenserwartung gekoppelt wird. Die Delegierten dürften mit Spannung darauf warten, wie er sich im Streit um das geplante Rentenpaket positioniert.

Zudem will Merz das zeitgleich im Europa-Park stattfindende erste deutsch-französische Demokratieforum besuchen, das der Park zu Ehren des früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU) veranstaltet. Schäuble war 2023 gestorben.