Bundeskanzler in Israel: Merz spricht sich für Zweistaatenlösung aus

Bundeskanzler Merz auf heikler Mission: Israels Premier Netanjahu erwartet Solidarität, während manches Koalitionsmitglied zuhause auf kritische Distanz drängt. Wie agiert Merz vor Ort?
Harmonie statt harter Worte: Bei seinem ersten Israelbesuch als Bundeskanzler war Friedrich Merz offenkundig um gute Stimmung bemüht. Dabei stand ihm ein delikater Balanceakt bevor: In Israel sind mit Merz‘ Besuch große Hoffnungen verbunden, die internationale Isolation des Landes zu lindern. Zugleich sehen große Teile der deutschen Öffentlichkeit die israelische Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußerst kritisch, darunter auch Mitglieder der schwarz-roten Koalition.